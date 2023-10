Copa das Favelas quer dar visibilidade a jovens talentos em Cachoeiro

A Copa das Favelas, novo evento esportivo de Cachoeiro de Itapemirim terá início dia 23 de outubro, pelas categorias masculino e feminino adulto, porém, na última segunda-feira (16), a categoria Sub-15 da competição já teve seu próprio início.

Realizado pelo diretor Pablo Miller de Souza Carvalho e o coordenador técnico Jamilson José dos Santos, o evento acontecerá nos bairros Zumbi e Alto Eucalipto, e pretende dar mais visibilidade ao talento potencial das favelas, criando uma grande mobilização, e assim, uma união dentro da comunidade. O torneio conta com apoio de assessores esportivos de times profissionais do Rio de Janeiro, entre outros locais.

A estimativa é de que a Copa das Favelas seja um sucesso, dando cada vez mais chances para jovens de periferia, que tem o sonho de jogar futebol profissionalmente, em grandes clubes no Brasil ou ao redor do mundo.

O projeto pretende mostrar não somente para os jogadores, mas, também para os pais desses jogadores que jogar profissionalmente já é uma realidade, e que muitas pessoas já estão mudando de vida, através do esporte. “Queremos mostrar que moradores e jogadores, de bairros carentes, favela ou periferia, como queiram chamar, tem valor, talento, e precisam sempre de mais iniciativas como essa, para que consigam vencer e diminuir a criminalidade, violência, desigualdade e disparidade, que existe no cenário dos bairros e favelas”, disse Pablo Miller.

Musa da Copa das Favelas

As inscrições da Musa da Copa começaram na última segunda-feira (16), e podem ser feitas através do Instagram @copa_da_favela_zb ou na loja Valoá Celulares, na entrada do bairro Zumbi, próximo ao Frigolima. O resultado sai dia 2 de dezembro de 2023, após votação popular, realizada nas redes sociais, a comissão irá receber e validar as inscrições para participação do evento de escolha da Musa da Copa das Favelas.

O evento terá apenas uma vencedora. O prêmio será uma faixa, troféu, medalha, flores, um book de fotografia completo e uma quantia em dinheiro, fora o título de Musa da Copa.

As candidatas com interesse em participar do concurso, devem atender aos requisitos:

Ser do sexo feminino;

Ter 18 anos ou mais.

A participante, após terminar o cadastro, deverá aceitar todas as regras incondicionalmente, indicadas no regulamento.

Foto: Divulgação