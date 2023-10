Corpo de cantora gospel que estava desaparecida é encontrado carbonizado

O corpo da cantora gospel e pastora Sara Mariano, de 38 anos, foi encontrado carbonizado na região metropolitana de Salvador na tarde desta sexta-feira (27). A vítima estava desaparecida desde a véspera, quando saiu de um bairro na periferia da capital baiana rumo a Camaçari para um encontro de mulheres. A informação é do jornal A Tarde.

De acordo com a publicação, os restos mortais foram reconhecidos pelo marido e produtor da vítima, Ederlan Mariano. Nas redes sociais, a família de Sara publicou mensagens de pesar.

Mariano, segundo A Tarde, reconheceu a mulher por meio da aliança encontrada perto do corpo, em Dias D’avila. Ele teve o celular apreendido e foi levado para prestar depoimento na 25ª delegacia de Polícia, no município. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Quem era Sara Mariano?

Sara era casada com Ederlan Mariano e o casal tem uma filha de 11 anos. Eles moram em Valéria, bairro da capital baiana, e comandam a “TV Shalom”. Criado em 2015, o canal tem 258 mil inscritos e mais de 2 mil vídeos, com conteúdos evangélicos de produção própria. Ederlan trabalha como produtor da esposa, que tem duas músicas do gênero gospel: “Eu Vou Fazer Você Sorrir” e “Desperta”.

Sara mantém perfil com mais de 50 mil seguidores no Instagram, onde mostra sua rotina, posta trechos de pregações e de encontros com mulheres da igreja. A cantora e pastora é adorada nas igrejas em que se apresenta e acarreta fãs desde 2017. Em sua publicação mais recente, a pastora canta e dança em uma igreja com fiéis. Nos comentários, seguidores se preocuparam com o desaparecimento.