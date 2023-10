Curso de especialização em práticas pedagógicas abre vagas em Cachoeiro

Profissionais da educação que desejam participar de curso de Pós-Graduação Especialização em Práticas Pedagógicas podem se inscrever para uma das vagas disponíveis.

A formação conta com a parceria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes), com ingresso no período letivo de 2024.

Serão ofertadas 28 vagas para o polo municipal da Universidade Aberta do Brasil (UAB) em Cachoeiro. O curso tem carga horária total de 480 horas e as aulas serão realizadas na modalidade à distância.

Para concorrer à vaga, o candidato precisa ter diploma de curso superior, com qualquer título de graduação, devidamente reconhecido, validado ou revalidado por órgão competente do Ministério da Educação.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 12 de novembro. Confira o edital, disponível no site do Ifes, para mais informações.