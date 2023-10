Deputado indica R$ 40 milhões para o Hospital do Câncer de Cachoeiro

O deputado estadual Dr. Bruno Resende, presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa e presidente da Frente Parlamentar Contra o Câncer, enviou ofício à Comissão de Finanças da Assembleia, para assegurar R$ 40 milhões no Orçamento de 2024, recursos necessários para a continuidade das obras do Hospital do Câncer de Cachoeiro de Itapemirim.

O Ofício 095/2023, enviado à Comissão de Finanças, destaca que a construção do Hospital do Câncer representará um “divisor de águas” para a saúde pública do Espírito Santo.

“O número de atendimentos terá a sua capacidade ampliada, proporcionando conforto e acolhimento aos pacientes e aos seus familiares que precisam se deslocar em uma peregrinação a outros centros, resultado em uma rotina sofrida e desgastante em busca de tratamento oncológico”, destaca Dr. Bruno Resende.

“A obra desse Hospital, sem dúvida, acrescentará ao nosso Estado um passo importante rumo ao progresso, atendendo um sonho antigo do querido povo capixaba, beneficiando toda a região Sul”, destaca Dr. Bruno.

Hospital do Câncer de Cachoeiro

As obras do Hospital do Câncer de Cachoeiro de Itapemirim começaram no dia 25 de março, aniversário dos 156 anos de Cachoeiro, na presença do governador Renato Casagrande, Dr. Bruno Resende e dezenas de autoridades, profissionais da saúde e membros da comunidade.

“Esse hospital é a batalha da nossa vida. Foram muitas viagens a Brasília, reuniões com a nossa bancada federal e o nosso governador, as demandas dos pacientes, toda a nossa batalha começa a dar frutos agora. Precisamos assegurar os recursos para a continuidade da obra”, destacou Dr. Bruno Resende

Um sonho inspirado em Barretos

O valor total da obra física está estimado em R$ 120 milhões, e emendas da bancada federal já asseguraram R$ 25 milhões.

A estrutura do hospital contará com 120 leitos de enfermaria, 20 leitos de CTI e 04 salas cirúrgicas, e é 100% SUS, como enfatiza o deputado Dr. Bruno Resende. A obra atenderá toda a população da região Sul do Estado, que hoje precisa se deslocar para conseguir atendimento.

“Desde que trabalhei em Barretos (SP), eu sonho em trazer para o Espírito Santo este hospital. Duas coisas que me encantaram em Barretos: eu via o amor estampado em cada olhar, em cada passo de cada trabalhador do hospital, na forma como eles cuidavam das pessoas, independentemente de quem fosse. Isso é uma coisa. A outra é que é um hospital 100% SUS, que cuida de qualquer um que chegue à porta, com ou sem dinheiro, com o mesmo carinho, amor e dedicação. E é isso que queremos para o nosso Hospital do Câncer”, disse Bruno Resende. O Hospital de Câncer de Barretos, em São Paulo, onde Dr. Bruno trabalhou, hoje é chamado de Hospital de Amor e é uma referência na área na América Latina.