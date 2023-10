Deputados repudiam municipalização de escola em Itapemirim

Os deputados João Coser (PT), Camila Valadão (Psol), Iriny Lopes (PT) participaram, nesta quarta-feira (18), de uma reunião com o secretário de Educação, Vitor de Angelo.

Na oportunidade, ressaltaram a arbitrariedade na condução do Termo de Ajustamento de Gestão (TAG) proposto pelo Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES), que resultará no fechamento de escolas no interior do Estado.

A Prefeitura de Itapemirim, no Sul do Estado, por exemplo, já anunciou a paralisação de 11 escolas rurais no município a partir de 2024.

A deputada está atuando para buscar o diálogo junto ao Governo do Estado e ao próprio Tribunal de Contas para reverter esse processo.

“Registrei, ainda, minha indignação com a municipalização da única escola quilombola do Espírito Santo, localizada na comunidade Graúna, no município de Itapemirim. Também solicitamos uma agenda com o Governador”, destacou a deputada Camila Valadão.

Além disso, o mandato está estudando medidas legais para reverter essa situação.