DER-ES apresenta projeto inédito de área de escape na ES-164

Na noite desta quarta-feira (18), o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) realizou uma reunião com a comunidade na EEEFM Zacheu Moreira de Fraga, em Soturno, Cachoeiro de Itapemirim, para apresentar o projeto de melhorias de traçado e implantação de área de escape com caixa de retenção na Rodovia ES-164.

O trecho contemplado pelo projeto é de quatro quilômetros no total e fica localizado na Rodovia ES-164 entre os quilômetros 347 e 351, no entroncamento do acesso para Jaciguá até o entroncamento na ES-486, em Soturno.

A área de escape é um dispositivo de segurança rodoviária que visa proporcionar uma área isolada para a frenagem de veículos desgovernados, elevando assim, a segurança das rodovias.

O objetivo do projeto é garantir a segurança dos motoristas que trafegam pelo trecho, minimizando os acidentes que têm acontecido na região. As intervenções propostas consistem na melhoria de traçado da ES-164, acréscimo de pistas e acostamento, implantação de duas interseções, implantação de área de escape e de área para base de apoio.

O diretor-presidente do DER-ES, José Eustáquio de Freitas, ressaltou que o projeto está em fase de finalização e deve ser licitado no próximo ano. “Hoje, com a apresentação do projeto à comunidade, demos um passo importante. Nossa equipe do DER-ES agora vai concluir o projeto, enviar para o setor de orçamento e depois vamos licitar, de modo que as obras comecem o mais rápido possível”, disse Freitas.