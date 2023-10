Detento morre após ser baleado dentro de presídio em Cachoeiro

Um detento morreu na tarde do último sábado (7), após ser atingido por disparo de arma de fogo dentro de um presídio em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com informações da Polícia Civil (PC), a bala partiu da arma de um agente penitenciário que trabalha no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim e acabou atingindo o detento. A dinâmica do acidente não foi esclarecida.

A PC informou que o inspetor penitenciário foi encaminhado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi autuado em flagrante por homicídio e, posteriormente, foi encaminhado ao sistema prisional.

O corpo do detento foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.