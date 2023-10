Dia das crianças! Confira os filmes disponíveis nos cinemas em Cachoeiro

O Dia das crianças é na próxima quinta-feira (12), e que tal levar a criançada para assistir filme e comer pipoca? Para o feriado de Nossa Senhora Aparecida, nós preparamos uma agenda repleta de filmes que estão em cartaz nas salas de cinemas de Cachoeiro de Itapemirim.

Confira o trailer oficial de alguns filmes

Uma Fada Veio me Visitar 2D

Uma Fada Veio Me Visitar é um futuro filme de comédia brasileiro produzido pela Rubi Produtora com direção de Vivi Jundi e baseado no livro de mesmo nome da escritora Thalita Rebouças. O filme tem estreia prevista para 12 de outubro de 2023, Dia das Crianças. É estrelado por Xuxa e Antonia Périssé.

Patrulha Canina: Um Filme Superpoderoso

Os filhotes da Patrulha Canina ganham poderes após um meteoro mágico cair na cidade. Para um deles, é um grande sonho que se tornou realidade, mas a felicidade dos patrulheiros pode estar ameaçada quando o maior inimigo dos filhotes foge da prisão.

Além desses, outros filmes integram a programação. Confira!

Cine Unimed – Shopping Sul

Sala 01

Patrulha Canina: Um Filme Superpoderoso 2D

Quinta, Sexta, Sábado e Domingo – 14h45 (Dublado)

Todos os dias – 16h45 (Dublado)

Nosso Sonho 2D

Todos os dias – 18h45 (Nacional)

O Protetor: Capitulo Final 2D

Todos os dias – 21h00 (Dublado)

Sala 02

Trolls 3 – Juntos Novamente 3D

Todos os dias – 16h15 18h15 (Dublado)

Som da Liberdade 2D

Todos os dias – 20h15 (Dublado)

Sala 03

Mercenários 2D

Todos os dias – 16h45 (Dublado)

O Exorcista – O Devoto 2D

Todos os dias – 19h00 21h15 (Dublado)

Sala 04

Uma Fada Veio Me Visitar 2D

Todos os dias – 16h30 18h40 (Nacional)

A Freira 02 – 2D

Todos os dias – 20h50 (Dublado)

Cine Ritz Perim Center

Sala 01

Uma Fada Veio Me Visitar 2D

Quinta, Sexta, Sábado e Domingo – 14h00 (Nacional)

Todos os dias 16h15 (Nacional)

A Freira 02 – 2D

Todos os dias – 18h30 (Dublado)

Jogos Mortais X 2D

Todos os dias – 20h45 (Dublado)

Sala 02

Trolls 3 – Juntos Novamente 3D

Quinta, Sexta, Sábado e Domingo – 15h00 (Dublado)

Todos os dias 17h00 (Dublado)

O Exorcista – O Devoto 2D

Todos os dias – 19h00 21h15 (Dublado)

Sala 03

Patrulha Canina: Um Filme Superpoderoso 2D

Quinta, Sexta, Sábado e Domingo – 14h45 (Dublado)

Todos os dias – 16h45 (Dublado)

Som da Liberdade 2D

Todos os dias – 18h45 (Dublado)

O Protetor: Capítulo Final 2D

Todos os dias – 21h15 (Dublado)