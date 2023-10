Dia Mundial dos Animais: Vitória terá evento para adoção de cães e gatos

Para comemorar o Dia Mundial dos Animais a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) realiza mais uma edição do evento de adoção de cães e gatos. A ação, que ocorre nesta quarta-feira (4), será na área externa da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), instituição parceira da iniciativa.

O evento de adoção ocorre das 9h às 13h, com 10 pets disponíveis, entre cães e gatos, que foram acolhidos pelo Programa Pata Vix, da Prefeitura de Vitória, que estavam em situação de abandono ou de maus-tratos. Os animais disponíveis para adoção foram tratados, vermifugados e vacinados.

Os bichinhos considerados adultos já foram castrados pelo Programa Vitória da Castração Animal e os filhotes, que ainda não possuem idade para a cirurgia, terão a garantia da realização do procedimento. Para uma adoção responsável é necessário ser maior de 18 anos e, o interessado, levar cópia da carteira de identidade, do CPF e de um comprovante de residência em nome do tutor.

“O dia mundial dos animais é uma data para lembrar a importância da proteção e combate contra os maus-tratos e para conscientizar e sensibilizar a população sobre a vulnerabilidade e a preservação da vida de todas as espécies”, destacou o secretário municipal de Meio Ambiente, Tarcísio Föeger.

Adoção responsável

Ainda de acordo com o secretário, o objetivo da realização do evento é proporcionar uma adoção responsável de animais resgatados de situações de maus-tratos e abandono, em parceria com entidades de relevância na promoção, defesa e bem-estar animal.

“O animal traz muita alegria e pode proporcionar interação familiar, um melhor convívio, tirar as crianças do mundo virtual e trazer para a socialização”, completo Tarcísio.

A gerente de Bem-Estar Animal, Katiúscia Rodrigues Oliveira, destacou que o mais importante é a pessoa avaliar se de fato ela quer adotar um pet, não agindo por impulso.

“O interessado deve, de fato, avaliar se tem as condições ideais para manter esse animal, manter essa vida dali em diante. Entender que ele está assumindo uma responsabilidade e compromisso com esse novo ente familiar”, apontou.

Data

O Dia Mundial dos Animais é comemorado todos os anos em 4 de outubro, quando em Florença, na Itália, 1931, ocorreu uma convenção de ecologistas. Neste dia, a vida animal em todas as suas formas é celebrada, e eventos especiais são planejadas em locais por todo o mundo. O 4 de Outubro foi originalmente escolhido para o Dia Mundial dos Animais, porque é o dia da festa de São Francisco de Assis, um amante da natureza e padroeiro dos animais e do meio ambiente.

O evento de adoção de cães e gatos é uma fruto de uma parceria entre a PMV e a Assembleia Legislativa do Espírito Santo, por meio da CPI dos maus-tratos, que é presidida pela deputada Janete de Sá.