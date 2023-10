Diretor da Agersa alega “economia” para uso de ‘plotagem magnética’

O diretor-presidente da AGERSA, Vanderley Teodoro de Souza, convocado para prestar esclarecimentos sobre a ‘plotagem de identificação magnética’ nos veículos oficiais da autarquia, nesta segunda-feira (16), na Câmara de Cachoeiro, alegou que o órgão optou por esse modelo de identificação por ser mais barato que o convencional.

“Todos os veículos estão identificados com imã. Por que que eles estão identificados com o imã? Como o carro a agência reguladora ele é um contrato de aluguel. Como ele pode, a qualquer momento, ser trocado, pode acontecer algum acidente, alguma coisa. E, na época a gente viu que o custo de colagem era, mais ou menos R$ 3 mil e o custo do imã, de R$ 200. Então, pelo princípio da economicidade, nós resolvemos colocar o imã”, explicou.

Apesar da explicação, o vereador Léo Cabeça (PL) alega que a legislação municipal obriga que a identificação seja fixa e não removível.

“Eu tenho outra lei aqui, da mesma questão de adesivos, que diz assim: “estabelece o uso de adesivos nos veículos oficiais do município dá outras providências. A Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, aprova e o prefeito municipal sanciona e promulga a seguinte lei. Fica obrigado o Poder Executivo municipal a fixar, não é removível, fixar com a mensagem “como estou dirigindo”. O carro da Agersa não tem”, afirmou o vereador.

O diretor-presidente da AGERSA confirma que, neste item, o órgão não está cumprindo a lei, mas já vai pedir para colocar.

Ao ser questionado pelo vereador Ary Corrêa se os carros são rastreados, Vanderley afirmou que ainda não há esse monitoramento, porém serão rastreados por GPS até o fim do mês.

