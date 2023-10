Domingo (8) tem mais jogos do campeonato de futebol amador de Cachoeiro

A terceira rodada do grupo B do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Cachoeiro vai agitar o domingo (8).

No campo Itabirense, localizado no São Luiz Gonzaga, enfrentam-se as equipes do Santos Dumont e Máster do Bela Visto, nas categorias aspirante e principal, em jogos que acontecerão às 12h45 e 14h45, respectivamente.

Já no campo Santo Agostinho, bairro Vila Rica, disputam os times do Junvetude do Zumbi e Vilareal, também às 12h45 e 14h45, nas mesmas categorias.

A edição 2023 do Campeonato Municipal de Futebol Amador conta com oito equipes participantes, divididas em dois grupos. Organizada pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp), a competição terá 28 partidas até a grande decisão, em novembro.

Haverá premiação em dinheiro para campeões e vice-campeões, nas duas categorias disputadas. A tabela completa dos jogos pode ser conferida no site www.cachoeiro.es.gov.br/futebol2023.