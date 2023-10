Drogas, armas e dinheiro são apreendidos pela Polícia em Muniz Freire

A Polícia Civil (PC), com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e das equipes da Força Tática e k9 do 14º Batalhão da Polícia Militar (PM), deflagrou a Operação ‘Armagedon’, na tarde da última sexta-feira (6), no distrito de Piaçu, no município de Muniz Freire.

De acordo com a PC, a operação teve como objetivo dar cumprimento a seis mandados de busca e apreensão em desfavor de cinco alvos, após levantamentos que apuram a atuação de uma organização criminosa que com ramificações no município de Brejetuba e tem como base Muniz Freire.

Ao todo, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão. Dois homens, de 28 e 25 anos, e uma mulher de 34 anos foram presos. Durante a ação, foram apreendidos um revólver calibre 22, um revólver calibre 38, uma pistola calibre 6.35, 21 munições calibre .38, 16 munições calibre 6.35, 175 pinos de cocaína, 117 pedras de crack, 58 gramas de crack, 17 pedaços de maconha, balanças de precisão, R$ 3.116,70 reais em espécie e vasto material para embalo de drogas.

O homem de 28 anos foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de armas. Já a mulher e o suspeito de 25 anos responderão pelo crime de tráfico de drogas, além do cumprimento de mandado por organização criminosa de todos os detidos.