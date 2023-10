É hora de adotar! SOS Patas e Mãos promove Feira de Adoção neste fim de semana

A Associação SOS Patas e Mãos promove, neste fim de semana, duas feiras de adoção.

No sábado (7), a partir das 9h, voluntários estarão no Open Atacado e Varejo e no Perim Supermercados com os mais lindos aumiguinhos disponíveis das Ongs de Cachoeiros e também do Centro de Controle de Zoonoses da cidade (CCZ). Quem se encantar por um, pode realizar a adoção responsável desde que esteja munido de Documento com foto, comprovante de residência, fotos e vídeos registrados no seu celular do local onde o pet irá ficar.

Além disso, haverá arrecadação de ração, material de limpeza, que serão doados para as ongs que cuidam dos animais de Cachoeiro, e também de alimentos e brinquedos, para as comunidades carentes da cidade.

Neste dia, todos os itens na seção pet dos supermercados estarão com 20% de descontos. Este evento conta com o apoio da Goodog, Sicoob e Diocesana.