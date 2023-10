Eleições 2024: confira as intenções de voto para prefeito em Castelo

Uma pesquisa feita pelo Instituto Solução, em parceria com o AQUINOTICIAS.COM, revelou os índices de intenção de voto dos eleitores para os pré-candidatos a prefeito da cidade de Castelo.

O estudo, realizado, entre os dias 27 e 28 de setembro, ouviu 415 eleitores, na sede e no interior do município.

Na metodologia estimulada, onde os nomes dos pré-candidatos são apresentados como opções, o atual prefeito João Paulo Nali (PTB) lidera o levantamento com 60,72% das intenções de voto.

Em seguida, aparecem Luiz Carlos Nemer, com 3,86%; Márcio Lemos, com 2,65%; Domingos Fracalori, com 2,17%; Lúcia Venturim e Vermelho, com 1,20% cada; Ulisses Moreira, com 0,96%; Cornel Quintino, com 0,72%, e Marcos (Zoim), com 0,48% da preferência dos eleitores.

Os entrevistados que disseram nenhuma das opções, somam 3,86%; brancos e nulos, 1,93%, e não sabe ou não responderam, 20,24%.

A margem de erro da pesquisa é de 4.9% para mais ou para menos.

Espontânea

Já no contexto da metodologia espontânea, onde os nomes dos pré-candidatos não são apresentados como opções, o estudo do Instituto Solução aponta que o prefeito João Paulo Nali permanece na liderança. Dessa vez, com 43, 61% das intenções de voto.

O atual gestor da cidade de Castelo é seguido por Márcio Lemos, com 1,45%; Domingos Fracaroli, com 1,20%; Luiz Carlos Nemer e Piassi, com 0,48% cada.

Os pré-candidatos Coronel Quintino, Lúcia Venturim, Vermelho, Geandro, Luciano Abreu, Renato Cogo e Weverton registram, cada um, 0,24% da preferência do eleitorado.

Os eleitores que não sabem ou não responderam somam 51,08%. A margem de erro da pesquisa é de 4,9% para mais ou para menos.

Rejeição

O Instituto Solução ainda perguntou aos eleitores em quais desses pré-candidatos a prefeito eles não votariam de jeito nenhum.

Segundo o levantamento, o pré-candidato Vermelho aparece com o maior índice de rejeição, com 26,27% das citações.

Na sequência, com 11,33%, os eleitores apontam Domingos Fracaroli entre os pré-candidatos a prefeito que eles não pretendem votar.

O atual prefeito de Castelo, João Paulo Nali, aparece em terceiro lugar no índice de rejeição. Ele é descartado como opção por 4,58% dos eleitores, seguido por Lúcia Venturim, com 3,61%; Coronel Quintino e Marcos (Zoim), com 3,37 % cada; Ulisses Moreira, 2,89%, e Márcio Lemos, com 2,41%.

Luiz Carlos Nemer é o pré-candidato com o menor índice de rejeição. Apenas 1,69% dos eleitores disseram que não votariam nele para prefeito de jeito nenhum.

Eleitores que não votariam em nenhuma dessas opções somam 14,46%. Já aqueles que não sabem ou não responderam totalizam 26,02%. A margem de erro é de 4.9% para mais ou para menos.

Fonte: Instituto Solução