Elídea e Lelei Storck sinalizam aliança para 2024 em Irupi

A comemoração de dois aniversários mexeram com os bastidores políticos do município de Irupi, na região do Caparaó, no último fim de semana. Isso porque o ex-prefeito Lelei Storck e a empresária Elídea Guimarães – que foi candidata a prefeita na última eleição municipal – festejaram mais um ano de vida em um evento conjunto. A festa aconteceu no último sábado (7), em uma casa de eventos da cidade, o que pode sinalizar uma possível aliança entre os dois em 2024, visando a Prefeitura, em oposição ao grupo do atual prefeito Edmilson Meireles.

E como não podia deixar de ser, a festa acabou se transformando em um ato político. Com a presença do deputado federal Josias da Vitória, presidente regional do PP, e da deputada estadual Raquel Lessa, da mesma sigla, Elídea Guimarães se filiou ao partido. Ato presenciado por um salão lotado de convidados, entre muitas lideranças do município.

Em conversa com a reportagem do portal Aqui Notícias, Elídea Guimarães não nega a possibilidade de uma aliança com Lelei Storck. Principalmente, diante do fato da comemoração dos aniversários, juntos, e com sua filiação ao um partido, o que deu ainda mais tempero político ao evento. “Não há nada definido ainda”, afirma ela. “Mas é possível uma composição”, completa.

Quem são Elídea e Lelei

Natural de Vitória, Elídea Guimarães completou 39 anos, na segunda-feira (9), e é casada. Foi candidata a prefeita de Irupi, nas eleições de 2020, pelo Pode (Podemos), e obteve 1.750 votos (22%), ficando em segundo lugar. O pleito foi vencido pelo atual prefeito Edmilson Meirelles.

Gerselei Storck – Lelei – apareceu na política ao ser eleito como vice-prefeito da terceira gestão administrativa de Irupi, depois de sua emancipação. A administração entre 2001 e 2004 teve, como prefeito, o saudoso Mário Luiz Barbosa. Depois, Lelei Storck foi eleito prefeito para o mandato seguinte (2005/2008) e reeleito para a gestão seguinte (2009/2012). Nos anos seguintes, ele se manteve um pouco afastado, mas sempre esteve nos bastidores das eleições do município.