Em Brasília, comitiva busca investimentos para o setor de turismo e eventos no ES

Visando fortalecer ainda mais o setor de ventos e turismo no Espírito Santo, representantes do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/ES) e da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) foram à Brasília para tentar viabilizar recursos junto a Bancada Federal Capixaba.

A comitiva foi recebida pelo deputado federal Da Vitória (PP), que lidera o grupo de parlamentares do Estado no Congresso Nacional.

No encontro, organizado pelas entidades do setor de turismo capixaba, ES Convention, Montanhas Convention, Sindprom ES, ABEOC ES, SindHoteis, SindBares e o empresário Paulo Renato Fonseca Júnior, foram apresentadas as principais demandas da categoria, além de projetos e propostas para incentivar a promoção de feiras, fóruns, conferências, exposições, congressos corporativos, convenções e outros eventos, que contribuem, de forma significativa, para o desenvolvimento econômico do Espírito Santo.

Além do superintendente do Sebrae/ES, Pedro Rigo; do diretor-presidente da Aderes, Alberto Farias Gavini Filho, também participaram da comitiva o diretor do Grupo GFC Eventos e Folha do Caparaó, Elias Carvalho; José Olavo Medice – presidente do CONTURES; Raimundo Pinheiro – presidente ABEOC ES, Leandro Carnielli – presidente Montanhas Convention e os associados do ES Convention Robson de Freitas (Tella Video), Marcelo Paiva (Prolight / Propag BR), Raimundo Nonato (Ecos Eventos), Jarbas Pires (Dupla Produções e Eventos) e Ademir Dadalto (Dadalto Eventos).

Setor de turismo e eventos no ES

O setor de eventos no Espírito Santo contribui para geração de emprego e renda, uma vez que proporciona a contratação de profissionais, desde organizadores e planejadores até equipes de segurança, fornecedores de serviços de alimentação e logística.

Outro aspecto que aponta para a relevância do setor, é o fato de que feiras e exposições projetam os 78 municípios do Estado para todo o Brasil, atraindo turistas e estimulando o comércio local.