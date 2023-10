Em Brasília: Dr. Bruno busca recursos para hospitais de Cachoeiro

O deputado estadual Dr. Bruno Resende, presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, empenhado em dar continuidade às obras do Hospital do Câncer de Cachoeiro de Itapemirim, esteve em Brasília nesta terça-feira (17), para solicitar recursos junto à bancada federal do Espírito Santo no Congresso Nacional.

Ele também foi em busca de recursos para hospitais filantrópicos e se reuniu com a bancada juntamente com o Dr. José Zago Pulido, médico e coordenador dos serviços de oncologia do HECI – Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim.

Dr. Bruno Resende esteve com a bancada federal para apresentar detalhes do projeto do Hospital do Câncer.

“Esta é uma bancada renovada. Muitos já conhecem, outros podem não conhecer a íntegra do projeto. E nós vamos precisar de apoio da bancada federal, inclusive porque o pontapé inicial do hospital partiu de emendas da bancada, que asseguraram 25 milhões de reais para a obra”, explica Dr. Bruno.

O HOSPITAL

As obras do Hospital do Câncer de Cachoeiro de Itapemirim começaram no dia 25 de março, um sábado, no aniversário dos 156 anos de Cachoeiro, na presença do governador Renato Casagrande, de Dr. Bruno Resende e dezenas de autoridades, profissionais da saúde e membros da comunidade.

O valor total da obra física está estimado em R$ 120 milhões, e emendas da bancada federal já asseguraram R$ 25 milhões, como destacou Dr. Bruno.

A estrutura do hospital contará com 120 leitos de enfermaria, 20 leitos de CTI e 04 salas cirúrgicas, e é 100% SUS, como enfatiza o deputado Dr. Bruno Resende.

A obra atenderá toda a população da região Sul do Estado, que hoje precisa se deslocar para conseguir atendimento.

“Precisamos mostrar para os novos parlamentares, principalmente, que essa pauta é crucial para o desenvolvimento da saúde de todo o Sul do Estado. Precisamos solicitar apoio para essa obra”, afirma Dr. Bruno.

Depois do encontro, já no aeroporto de Brasília, Dr. Bruno Resende e o Dr. Pulido gravaram uma mensagem sobre a agenda em Brasília e também sobre o Dia do Médico, comemorado hoje, 18 de outubro..

“Foi uma reunião muito produtiva. O Dr. Bruno tem nos apoiado nesse projeto do Hospital do Câncer. Vamos em frente. E parabéns a todos os médicos! Vamos fazer de tudo para que possamos continuar honrando nossa profissão”, disse o Dr. Pulido.