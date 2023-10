Em Brasília, Victor Coelho busca investimentos para saúde de Cachoeiro

O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho (PSB), se reuniu, nesta terça-feira (17), com a Bancada Federal Capixaba, em Brasília, para solicitar mais investimentos para a saúde da cidade.

Na oportunidade, o chefe do Poder Executivo cachoeirense apresentou o projeto do Hospital do Câncer, que já está em andamento. O objetivo, de acordo com o gestor, é não deixar a construção do equipamento parar.

“Muito agradecido ao deputado Da Vitória por ter atendido ao nosso pleito, de pleitear junto com a instituição do Hospital Evangélico, esse hospital tão importante para o Espírito Santo, digo que é para todo o Estado do Espírito Santo”, explicou Victor Coelho.

A Bancada Federal Capixaba também recebeu no Congresso Nacional instituições e entidades filantrópicas do Espírito Santo para tratar das emendas parlamentares para o Orçamento do próximo ano.

“Tenho certeza de que irão ter a sensibilidade para realizar os melhores investimentos, continuando a destinar verbas parlamentares para construção e conclusão do Hospital do Câncer, que é tão importante não só para Cachoeiro, mas para todo o povo capixaba”, disse o gestor de Cachoeiro.