Emendas federais agilizam obras e investimentos em Alegre

A credibilidade e responsabilidade da gestão municipal de Alegre com os recursos públicos, garantiram à cidade cerca de R$ 21 milhões em emendas impositivas federais por meio da modalidade de transferência especial, onde os recursos são depositados diretamente na conta da prefeitura.

Dentre os 78 municípios do Espírito Santo, o município é o que mais captou emendas provenientes de transferência especial.

“Isso é fruto da credibilidade do prefeito, vice-prefeito, da gestão municipal. Se o parlamentar não ver credibilidade no prefeito, ele não destina recursos. Aqui, os recursos estão sendo aplicados de forma transparente. Então, os parlamentares querem indicar e vão continuar indicando Alegre, porque os recursos são aplicados de forma célere e transparente”, explicou o prefeito de Alegre, Nirrô Emerick (PP).

Nessa modalidade, considerada menos burocrática, a verba chega ao município de forma mais rápida, garantindo maior celeridade também na aplicação dos recursos e melhorias para a população.

“Os recursos públicos, provenientes dos impostos que a população paga, eles demoram a chegar efetivamente para a população em forma de obras e melhorias se elas vierem por meio de emendas via ministérios ou Caixa Econômica Federal, é muito demorado. E a transferência especial chega de uma forma mais célere”, afirma o chefe do Poder Executivo.

Os recursos foram destinados pelos deputados federais Amaro Neto, Paulo Foleto, Evair de Melo e pela ex-deputada federal Drª Soraya Manato.

Conforme explica Nirror, o município de Alegre vai aplicar todos os recursos observando os princípios da transparência, da publicidade e da legalidade. “Nós vamos prestar contas a sociedade de todos os recursos que forem aplicados”, afirmou o gestor que também detalhou como os investimentos serão feitos:

Nenhum recurso, proveniente dessas transferências especiais, ainda foi aplicado. O prefeito ressalta que a administração está com “alguns processos já autuados e tramitando. Os editais de licitação ainda serão publicados e alguns projetos de obras estão sendo contratados”.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.