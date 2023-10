Empresa de mármore de Cachoeiro está com vagas abertas; confira

A Magban, empresa de mármores e granitos localizada em Cachoeiro, está com processo seletivo aberto para vaga de recepcionista bilíngue, assistente de PCP e assistente de estoque.

Os requisitos para a candidatura são:

Recepcionista bilíngue

-Ensino Médio Completo;

-Experiência Comprovada na Função;

-Conhecimento Básico de Informática;

-Inglês Avançado – (Conversação e Escrita – Essencial para a vaga).

Assistente de PCP

-Experiência comprovada na função;

-Conhecimento em pacote office;

-Desejável habilidades com ferramentas estatísticas.

Assistente de estoque

-Ensino Médio Completo;

-Experiência na Função no setor de Rochas;

-Conhecimento Fiscal será um diferencial.

Para se candidatar a uma das vagas, os interessados devem enviar o currículo com o nome da vaga pretendida para [email protected] ou realizar cadastro no site.

No assunto do e-mail: Envie seu nome e a vaga que tem interesse. Na mensagem do e-mail faça um breve resumo sobre você como profissional. Seu arquivo de currículo: deixe nomeado com o seu nome “Currículo_Nome_Sobrenome”.