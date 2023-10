Encontro discute obras de macrodrenagem na rua Etelvina Vivacqua

Com os avanços das obras de macrodrenagem no bairro Nova Brasília, a Prefeitura de Cachoeiro realizará, nesta quarta-feira (1), uma reunião com moradores e comerciantes da região para tratar da nova frente de serviços, que será aberta na rua Etelvina Vivacqua, com início previsto para a próxima semana.

O encontro, coordenado pela Secretaria Municipal de Obras (Semo), contará com a presença do prefeito Victor Coelho e será realizado na Escola Municipal Rotary, situada na rua Nelson Borelli, n.º 06, bairro Otto Marins, a partir das 19h.

Na ocasião, serão apresentados os próximos passos das obras de macrodrenagem e as intervenções que serão realizadas na rua Etelvina Vivacqua, uma das que mais sofrem com alagamentos nos períodos de chuva.

Os participantes da reunião poderão sanar dúvidas sobre os serviços e serão informados de todos os impactos previstos, como alterações no trânsito e nos itinerários de transporte público.

“Obras dessa proporção demandam diálogo direto com a população, e é isso que estamos fazendo. Convidamos os moradores e comerciantes para estarem presentes e tirarem suas dúvidas em relação aos serviços e, também, aos benefícios que a macrodrenagem trará para a região”, destaca Lorena Vasques, secretária municipal de Obras de Cachoeiro.



Obras progridem

As obras da nova rede de macrodrenagem de Cachoeiro avançam em diversas regiões. No centro, os trabalhos estão concentrados no entorno do Museu Ferroviário Domingos Lage, com o assentamento de galerias de concreto que darão vazão às águas pluviais.

Já no bairro Nova Brasília, as equipes atuam na avenida José Félix Cheim (Linha Vermelha), que segue com pontos de bloqueio, e em ruas no entorno do Ginásio “Nello Volla Borelli”, em direção à rua Etelvina Vivacqua.

O avanço dos serviços e as implicações no trânsito podem ser acompanhadas no site da Prefeitura de Cachoeiro (www.cachoeiro.es.gov.br/obrascachoeiro). Na página, que é atualizada conforme os trabalhos avançam, a população pode consultar a situação em cada frente de obras e consultar vias alternativas àquelas que estão interditadas.

Além disso, para que os moradores possam tirar suas dúvidas sobre o andamento dos serviços de responsabilidade da Prefeitura, a Ouvidoria Geral do Município disponibiliza dois canais de comunicação: o número 156 e o WhatsApp 98814-3357.