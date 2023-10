ES registra saldo positivo de trabalho com carteira assinada em setembro

Em setembro, o Espírito Santo registrou saldo positivo em relação à geração de empregos e atingiu a marca de 4.415 postos de trabalho criados. Os setores que mais geraram oportunidades para os capixabas foram o de Serviços, Comércio e Indústria. Os dados foram divulgados, nessa segunda-feira (30), por meio do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

O vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, destaca que o ambiente econômico próspero e favorável aos negócios que existe no Estado é resultado de um trabalho contínuo e envolve esforços que são fruto da parceria entre o Governo do Estado, os setores da iniciativa privada e as instituições.

“São avanços registrados em nosso Estado que refletem diretamente na geração de empregos: o aumento no saldo com relação ao mês de agosto e o resultado acima da média brasileira neste mês. Em maio, tivemos o destaque mais expressivo do ano, atingindo a marca de +13.589 empregos formais. Nos últimos três meses, foram criados mais 6.585 novos empregos no Estado. Vale destacar que é um ritmo que tem se mantido constante”, comemora Ricardo Ferraço.

Ele pontuou ainda que o Governo do Estado disponibiliza incentivos fiscais eficientes e atraentes, como o Compete-ES e o Invest-ES. “Em setembro, registramos 77 adesões de CNPJs ao Compete-ES, programa que contempla mais de 20 setores da economia capixaba, impulsionando empreendimentos que vão desde bares e restaurantes a negócios, como o comercial atacadista, a indústria metalomecânica, a indústria de rochas, a indústria de vestuário, padarias, o transporte rodoviário e as vendas não-presenciais. Este é um dos instrumentos que contribuem para o aquecimento do mercado, atinge a todos os municípios do Estado e é capaz de criar emprego e renda para muitos capixabas”, completou.

Segundo o diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves, Pablo Lira, o Espírito Santo vem registrando números históricos na geração de empregos formais nos últimos anos. “De janeiro a setembro deste ano, foram criados mais de 36 mil vínculos formais no Estado, com crescimento em todos os setores pesquisados”, pontuou.

Em setembro, os segmentos que registraram maior saldo foram Bens e Serviços (+1.471), seguido do Comércio (+1.468) e Indústria (+1.463). Os municípios que lideraram o número de postos de trabalho foram Serra (1.306), Vitória (858), Vila Velha (578), Cariacica (256) e Guarapari (179).