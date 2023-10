Escola de Alegre participa da 1ª Olimpíada Brasileira de Geografia

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Professor Pedro Simão, localizada no município de Alegre, participou, no final do mês de setembro, da Olimpíada Brasileira de Geografia (OBG). Objetivo foi instigar o interesse dos estudantes pela disciplina, visando ao desenvolvimento das habilidades cognitivas e intelectuais.

A participação visou instigar o interesse dos estudantes pela disciplina, proporcionando uma oportunidade para o desenvolvimento de suas habilidades cognitivas e intelectuais.

No total, a escola conseguiu realizar a inscrição de dez equipes na competição. Entre elas, duas conquistaram medalha de bronze na etapa estadual. Os membros da equipe vitoriosa, composta por Bruno Simões, Klayver Coelho, Marissol Simões, Danielly Rocha, Lucas Louzada e João Pedro, demonstraram um excelente desempenho. Na atividade, eles receberam a orientação dos professores de Geografia Angélica Rubia e Otávio Araújo.

Após a premiação, a escola organizou uma cerimônia, que contou com a presença dos pais dos alunos e dos funcionários da escola, com o intuito de celebrar o bom desempenho dos estudantes no campeonato.

“Essa conquista não é apenas um reconhecimento da Escola Professor Pedro Simão, mas também um incentivo para que outros estudantes se inspirem a seguir o exemplo e busquem oportunidades para desenvolver seu conhecimento e paixão pela Geografia”, disse o professor Otávio Araújo.