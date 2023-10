Escolas de Cachoeiro participam da Mostra Cultural do Programa Cuidar Mais

O encerramento da edição 2023 do Programa Cuidar Mais para a educação infantil será realizado neste sábado, 21 de outubro, durante a Mostra Cultural. O evento acontecerá às 15h, na EEEFM (Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio) Presidente Getúlio Vargas (Polivalente do Aquidaban), e reunirá alunos das escolas participantes, familiares, professores e demais profissionais das instituições de ensino.

A programação é formada por atrações artísticas e culturais, que foram preparadas pelas próprias escolas da rede municipal e da rede privada de Cachoeiro de Itapemirim. Uma delas é a EMEB Irmã Margarida, no bairro Monte Belo, que irá apresentar ao público brinquedos confeccionados com materiais recicláveis.

De acordo com a pedagoga da escola, Lidiele Ramos Meroto, 20 crianças deverão participar da atividade. “A nossa intenção é abordar a sustentabilidade e o consumo consciente do homem com a natureza. Estamos animados para esse momento, que, com certeza, será de muito aprendizado e alegria”, afirma Lidiele.

Ela avalia como positiva a participação da escola e o envolvimento dos alunos no Programa Cuidar Mais deste ano. “Foi muito bom e gratificante, pois tivemos a oportunidade de repensar e vivenciar situações cotidianas que contribuíram para nos tornarmos cidadãos com atitudes mais conscientes, além de permitir que cuidemos melhor do nosso meio ambiente”, ressalta a pedagoga.

O Programa Cuidar Mais é desenvolvido pela BRK, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e a rede privada de ensino, e tem formatos diferentes para a educação infantil e o ensino fundamental. Com as crianças da pré-escola, as atividades disseminam informações sobre saneamento, saúde e preservação dos recursos naturais entre os alunos e suas famílias.

Como parte da programação, há também a Corrida do Saneamento, um grande jogo de tabuleiro que transforma os estudantes nos próprios peões, avançando de casa a cada resposta correta sobre temas como reciclagem, uso consciente da água e descarte correto de lixo. A Mostra Cultural Cuidar Mais é a última atividade do programa, na qual os alunos apresentam aos seus familiares e convidados, o conteúdo didático trabalhado em sala de aula, por meio das apresentações artísticas e culturais.

A coordenadora de comunicação da BRK em Cachoeiro, Rosa Malena Gomes Carvalho, afirma que o programa tem crescido a cada ano, com resultados transformadores. “As ações do Cuidar Mais colaboram não só para a consciência ambiental dos alunos que participam como surtem efeito dentro das próprias famílias, que se unem para rever seus hábitos, mudá-los e, assim, todos se tornam propagadores das atitudes sustentáveis”, destaca.