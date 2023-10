Especialista dá dicas de como prevenir a obesidade infantil

A obesidade infantil é um problema crescente em todo o mundo e suas consequências vão muito além das preocupações estéticas: ela está associada a diversos riscos, incluindo diabetes tipo 2, doenças cardíacas, pressão alta e problemas psicológicos na vida adulta. Além disso, crianças obesas têm uma probabilidade significativamente maior de se tornarem adultos obesos, o que pode levar a problemas de saúde crônicos ao longo de suas vidas.

Pensando na necessidade de levantar o tema e em busca de prevenção, a Unimed Sul Capixaba está desenvolvendo ações e utilizando os seus canais de comunicação para tratar do assunto dentro da campanha Saúde em Dia, que teve início em setembro e vai até novembro, abordando estas e outras questões.

Segundo a nutricionista da Unimed Sul Capixaba Adriana Sarzedas, a prevenção da obesidade infantil está ligada a condutas do dia a dia que, com o passar do tempo, vão se tornar hábitos quando incorporados à rotina da criança. “Ter hábitos alimentares saudáveis, estimular a atividade física regular e criar um ambiente familiar que apoie escolhas saudáveis já é um bom começo para evitar sobrepeso e doenças. E vale reforçar que o exemplo é o pontapé de cada conquista. Não adianta exigir da criança hábitos que os adultos da casa não têm”, recomenda.

Leia também:

Grupo de idosos da Unimed Sul Capixaba faz reuniões quinzenais

Remédios usados para perda de peso podem aumentar risco de paralisia estomacal

Para ela, os pais ou cuidadores desempenham um papel crucial ao modelar comportamentos alimentares e hábitos físicos para os pequenos, por isso, é essencial que incentivem uma dieta balanceada, rica em frutas, vegetais e alimentos nutritivos, e limitem o consumo de alimentos ricos em açúcar e gorduras, como hambúrgueres, pizza, doces e sorvetes.

A especialista reforça também a importância de garantir que as crianças estejam ativas: “A atividade física regular é fundamental para manter um peso saudável e um estilo de vida ativo. Com o desenvolvimento da tecnologia, facilitando o acesso, é fundamental limitar o tempo de tela e incentivar atividades ao ar livre e a prática de esportes. Parques, praia, pracinhas e parquinhos são ótimos ambientes para desenvolver a criatividade e gastar energia, fugindo do sedentarismo”, conta.

No site da Unimed Sul Capixaba é possível ter acesso a um conteúdo preparado exclusivamente para ajudar nessa questão, Está disponível gratuitamente para download um e-book intitulado “Alimentação Saudável na Infância”.

Clique no link para baixar e ter acesso a uma cartilha completa sobre o assunto, com receitas funcionais: https://bit.ly/2Zg8dbJ.