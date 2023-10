Evento em Cachoeiro neste sábado (28) encerra ações do Outubro Rosa

No próximo sábado (28), a Policlínica Municipal de Saúde de Cachoeiro vai realizar um evento especial para encerrar as ações do Outubro Rosa, mês de conscientização e combate ao câncer de mama.

Das 8h às 11h30, serão ofertados os seguintes serviços: exames laboratoriais, exames de hepatite B e C, HIV, sífilis e aferição de pressão arterial. Além de confecção de cartão de SUS e atualização de cadernetas de vacinação.

Além disso, também serão disponibilizados atendimentos estéticos, como corte de cabelo e designer de sobrancelhas. Para usufruir das atividades não é necessário marcações prévias.

“As ações do Outubro Rosa tiveram uma aceitação muito significativa. Esperamos que, neste último evento, possamos contar com a participação de ainda mais pessoas. Será um momento muito importante”, expressa o secretário de Saúde de Cachoeiro, Alex Wingler.

Ações nas UBS e nos Cras

Durante o mês de outubro, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) da sede e do interior do município estão realizando ações educativas relacionadas ao tema da campanha, disponibilizando serviços que oportunizam o diagnóstico precoce da doença.

Nesta sexta (27), haverá palestras, solicitações de exames, como mamografia e testes rápidos e atendimentos estéticos em UBS e nos Centros de Referência e Assistência Social (Cras) de Cachoeiro.