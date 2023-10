Farmácias de plantão: confira quais estão abertas neste domingo (15)

Seis farmácias estão funcionando em regime de plantão, neste domingo (15), em Cachoeiro de Itapemirim, com atendimento presencial e também entrega em domicílio.

O atendimento nos estabelecimentos comerciais do Centro e Guandu acontece das 7h às 22h. Já nas drogarias de outros bairros, o funcionamento será das 7h às 19h (facultativo até às 22:00h).

As informações são da Vigilância Sanitária de Cachoeiro.

1 – DROGARIA BRITO

End: Rua Bernardo Horta, 274 – Guandu – em frente

ao Supermercado Casagrande Tel.: 99999-7445

2 – USIMED

End: Pça Gilberto Machado, 11 – Gilberto

Machado – próximo a Unimed Tel.: 3522-8511

3 –DROGARIA PARAÍSO

End: Rua Edson Carone, 01 – Coronel Borges

Próximo a pracinha Tel.: 3522-1415

4 – DROGARIA LÍDER

End: Rua Bolivar de Abreu, 09 Abelardo Machado

ao lado da Academia Elite Tel.: 3522-2023

5 – DROGARIA JARDIM ITAPEMIRIM

End: Rua João Antônio Vasques, 71 – Jardim

Itapemirim – próximo ao CAIC Tel.: 3521-4477

6 – FARMAVOCÊ

End: Rua Manoel Pereira da Silva, 7 – Marbrasa

em frente ao Sup. MultiShow Tel.: 3015-8987

