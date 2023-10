Festa do Café 2023 acontece neste fim de semana em Alegre

Mais uma edição da tradicional Festa do Café 2023 começou nesta sexta-feira (6), e vai até o próximo domingo (8), na Praça Central do distrito do café, em Alegre.

A programação está repleta de atrações para curtir os três dias de festa com muita animação. Confira a programação completa!

Sexta-feira (6)

19h30 – Inauguração da Quadra Poliesportiva “Vereador Nilo Corrente” e da Academia Popular de Aço Inox “Italo Monteiro de Souza”

20h – Show com “Equipe Adrenalina” de Acrobacias

22h30 – Abertura Oficial e show com Odair de Paula e Banda

Sábado (7)

5h30 – Alvorada com a “Lyra Carlos Gomes”

16h – Desfile Escolar com participação da fanfarra da CEEFMTI Aristeu Águiar

19h – Apresentação Cultural com Grupo de “Dança Italiana”

20h30 – Show com Vínicius Terra

23h – Show com Forró Numa Boa

Domingo (8)

10h – Missa com a Comunidade Divino Espírito Santo do Distrito do Café

12h – Show com André Matos & Beto Calil

16h – Show com Alex Campanha e churrasco do Bloco Fla Café