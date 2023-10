Festival de Inverno de Guaçuí divulga datas do evento em 2024

Marquem em seus calendários e agendas! Entre os 5 e 7 de julho de 2024 acontece o tradicional Festival de Inverno de Guaçuí, com muitas novidades para o público que gosta do friozinho do Caparaó capixaba.

O evento, que reúne o melhor da música brasileira e da gastronomia, acontece no Centro de Eventos da cidade, com uma decoração especial e temática.

Ainda não temos confirmas as atrações da próxima edição mas pelo palco do Festival já passaram nomes como Fábio Jr., Os Paralamas do Sucesso, César Menotti & Fabiano e Felguk, já sabemos que vem coisa boa por ai.