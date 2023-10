Filho e pai morrem em intervalo de quatro horas na Grande Vitória

Na tarde do último sábado, a família Christ, de Viana, na região metropolitana da Grande Vitória, sofreu duas perdas em pouco mais de quatro horas.

De acordo com informações do G1, Daniel Lana Christ, de 44 anos, pintor, trabalhava quando começou a sentir-se mal e foi socorrido ao pronto atendimento pelo seu pai, Guido Christ, de 80 anos, já em estado grave.

Daniel não resistiu e acabou falecendo. O pai, ao receber a notícia, sentiu-se mal, também sofreu um ataque cardíaco e morreu, por volta das 22 horas., quatro horas após o filho Daniel.

Os dois foram velados no domingo (10), na paróquia em que Guido era atuante há quase 40 anos. Daniel deixa um filhinha de apenas dois meses.

