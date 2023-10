Filhote de onça abocanhado em zoológico no ES ganha nome

O filhote de onça, que nasceu dia 22 de agosto, em um zoológico em Marechal Floriano tem nome: Juma! A informação foi divulgada nas redes sociais do estabelecimento. A oncinha está pesando 3,6 quilos e segue sendo amamentada pela mãe.

Na semana passada, a equipe da Coordenação de Fauna do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) esteve no zoológico para acompanhar o manejo do animal.

Além de verificar o sexo, durante o manejo, foi realizada a avaliação veterinária, a pesagem e a medicação. Além disso, foi colocado um microchip para a identificação do animal.

Uma característica que chama atenção é a coloração preta da oncinha. “A pelagem escura pode acontecer nas espécies Panthera onca por uma produção elevada de melanina, o que a torna um felino melânico”, explica a zootecnista do Iema que acompanhou o manejo, Julia Medeiros.

A onça e o filhote seguem isolados dos demais animais e monitorados pela equipe técnica do Iema e do zoológico.