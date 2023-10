Filme experimental aborda impactos da extração de rochas em Cachoeiro

Na próxima quarta-feira (18), às 19h, será lançado o documentário experimental de curta-metragem CORPO-ROCHA, que trata dos impactos ambientais e sociais da extração e comercialização de rochas ornamentais em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Espírito Santo. O lançamento ocorrerá por meio de uma sessão online comentada – e com intérprete de Libras –, e também terá exibição no canal de YouTube do projeto ATUAÇÃO.

CORPO-ROCHA propõe uma experiência de conexão entre corpo e rocha em ambientes de extração de mármore da localidade de Alto Moledo, em Cachoeiro, convocando o espectador a sentir os impactos das ações antrópicas no planeta. Com performances do diretor, Weber Cooper, o filme – que conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Cachoeiro, através da Lei Rubem Braga – enfatiza a dimensão plástica, visual e somática dos ambientes, evocando sensações, afetos e empatia. O objetivo, assim, é reimaginar outras possibilidades de conexão com a natureza, especialmente as rochas.

A extração de mármore exerce forte impacto ambiental e social na região do Alto Moledo. Além da transformação visual da paisagem, típica da mineração, há também as questões relacionadas à produção de ruído, poeira e degradação das estradas devido ao transporte dos blocos de rocha.

“A atividade extrativista movimenta a economia do município, mas não há um retorno dos lucros da atividade para a própria região. Isso é o que vemos ao percorrer as estradas do Alto Moledo e é também o que os próprios moradores disseram. Alguns querem morar em outro lugar, outros já colocaram suas casas à venda”, afirma Weber Cooper.

Após o lançamento, CORPO-ROCHA ficará em exibição no canal de YouTube do projeto ATUAÇÃO até 30 de outubro, e haverá outra sessão comentada no dia 25 de outubro. Além de Weber, o filme contou com os trabalhos de Fábio Coelho (trilha sonora e direção musical), Denilson Júnior (câmera), Gabriel de Assis (drone e fotografia still) e Victorhugo Amorim (edição e finalização).

SERVIÇO:

CORPO-ROCHA

Gênero: documentário experimental

Exibição: 18 a 30 de outubro no canal do projeto ATUAÇÃO – https://www.youtube.com/atuacao

Sessões comentadas: 18 e 25 de outubro às 19h pelo google meet (https://meet.google.com/vmc-xhvh-vpa), com transmissão simultânea pelo canal no ATUAÇÃO. Dia 18, sessão com intérprete de LIBRAS.

Ficha técnica

Realização: ATUAÇÃO

Produção executiva, Direção, Roteiro, Performance e Montagem: Weber Cooper

Direção musical: Fábio Coelho

Câmeras: Denilson P. Estevão Júnior e Weber Cooper

Som direto: Weber Cooper

Drone e Fotografia still: Gabriel de Assis

Edição e Finalização: Victorhugo Amorim

TRILHA MUSICAL

Composição, arranjo e execução: Fábio Coelho

Edição, mixagem e masterização: TOCA Audiocine Studio