Fluminense lança uniforme em homenagem a Cartola nesta quarta (11)

O Fluminense lança nesta quarta-feira (11) o terceiro uniforme da temporada de 2023. A camisa será nas cores verde e rosa predominantes em homenagem ao sambista Angenor de Oliveira, o Cartola.

A peça exalta a ligação do clube com o mestre do samba e a escola de samba Estação Primeira de Mangueira. A camisa terá o tom verde com a manga, patrocínio, escudo e logo da Umbro em rosa fluorescente.

A letra de “Corra e olha o céu” (1974), composta ao lado de Dalmo Castello, está presente, além de um patch homenageando o Cartola na barra inferior.

Cartola costumava acompanhar os treinos do Fluminense nas Laranjeiras e em 28 de abril de 1928, Cartola fez parte do grupo que fundou a Estação Primeira de Mangueira. O sambista compôs o primeiro samba da escola.

Pelo Twitter, o Fluminense postou: “Gênio da música brasileira e Tricolor de coração, Angenor de Oliveira, o Cartola, completaria 115 anos nesta quarta-feira(11). Apaixonado pelo Fluminense, terá uma Armadura em sua homenagem lançada nos próximos minutos.”

Apaixonado pelo Fluminense, terá uma Armadura em sua homenagem lançada nos próximos minutos. 👀 pic.twitter.com/BQvTX3BLwr — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) October 11, 2023