Fórum Mundial Espírito e Ciência da LBV acontece neste mês

No próximo dia 18 de outubro, das 19 horas às 21h30, ocorre mais uma edição do Fórum Mundial Espírito e Ciência, da LBV. A iniciativa promovida pela Legião da Boa Vontade integra a série de eventos comemorativos dos 34 anos do Templo da Boa Vontade (TBV), uma das Sete Maravilhas de Brasília.

No formato de live, com transmissão pelo YouTube, o encontro tem como tema “Ciência e Fé investigam as dimensões da consciência” e contará com a participação dos seguintes palestrantes:

Dr. Etzel Cardeña – professor Thorsen de Psicologia na Universidade de Lund, Suécia, onde é diretor do Centro de Pesquisa em Consciência e Psicologia Anômala. Um dos maiores pesquisadores de psicologia anômala, estados alterados de consciência e hipnose. Tema: “O que torna alterações de consciência patológicas ou não?”;

Haroldo Rocha – chancelar da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Tema: “Somos todos sensitivos”.

Profa. dra. Marta Helena de Freitas – doutora em psicologia pela Universidade de Brasília (UnB) e professora adjunta da Universidade Católica de Brasília (UCB). Tema: Experiências espirituais no contexto hospitalar: relatos de profissionais de saúde.

Mãe Baiana de Oyá (Adna dos Santos Araújo) – é do Terreiro de Candomblé Ylê Axé Oyá Bagan, atua na defesa dos Direitos Humanos há mais de 40 anos. Ela é coordenadora da Rede de Saúde Afrodescendente (Renafro), na região do Distrito Federal. Tema: Interagindo com o mundo dos ancestrais e o poder da música; e

Prof. dr. Maurício Neubern – professor associado do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília (UnB) e líder do grupo de pesquisa do CNPq “Complexidade, Hipnose e Subjetividade” (CHYS). Tema: Espiritualidade, hipnose e estados de transe.

Para particiar é só clicar AQUI

Serviço:

Evento: Fórum Mundial Espírito e Ciência, da LBV.

Tema: “Ciência e Fé investigam as dimensões da consciência”

Data: 18/10/2023 | Horário: das 19 às 21h30

Formato: live