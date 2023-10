Fugindo da polarização, Casteglione aponta Cachoeiro como prioridade

O subsecretário de Estado do Trabalho, Emprego e Geração de Renda, Carlos Casteglione, assumiu o comando do Partido dos Trabalhadores (PT) de Cachoeiro, neste domingo (8). Durante a Plenária, o nome do petista também foi oficializado como pré-candidato a prefeito da cidade.

Além de apontar a construção de um plano de governo que reaproxime Cachoeiro do Governo Federal entre as suas prioridades, o ex-prefeito da Capital Secreta também destacou a importância de priorizar a resolução dos principais problemas da cidade e não o debate ideológico.

“Essa questão da polarização não deve ser utilizada para as eleições municipais porque nós vamos pensar onde as pessoas moram, nos bairros, nas comunidades rurais. Eu acredito e vou atuar no sentido de não evidenciar e não alimentar a polarização ideológica. Eu vou sempre atuar no sentido de construir o diálogo com quem está pensando, de fato, em Cachoeiro”, afirmou Casteglione.

A Plenária do PT em Cachoeiro contou com a participação da deputada federal Jack Rocha (PT) e diversos representantes da legenda do Estado do Espírito Santo.