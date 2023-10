Fundesul Presidente Kennedy é estímulo econômico para os negócios locais

O Fundo de Desenvolvimento Econômico do Sul do Estado do Espírito Santo (Fundesul) de Presidente Kennedy continua a fortalecer o cenário empresarial local, por meio de iniciativas financeiras estratégicas. Entre as cinco linhas provenientes do Fundo, uma é direcionada especificamente para empreendimentos locais e outra para o microcrédito: as linhas buscam estimular o crescimento econômico e apoiar os empreendedores da região.

Em um esforço conjunto entre o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) e a Prefeitura de Presidente Kennedy, o Fundesul promove oportunidades comerciais e investimentos no município, estrategicamente alinhadas com os objetivos de desenvolvimento econômico da região.

Desde a indústria até a agricultura familiar, são ofertadas condições operacionais projetadas para atender às necessidades específicas dos negócios em Presidente Kennedy. Os recursos disponíveis visam a melhorar os empreendimentos já existentes e atrair novos investimentos, contribuindo com o desenvolvimento sustentável da cidade e da região.

Além do incentivo aos empreendimentos locais, o Fundesul também oferece uma linha de microcrédito, a fim de atender às necessidades financeiras de microempreendedores e pequenos negócios que buscam inovar e expandir suas operações. Com condições acessíveis e flexíveis, o microcrédito apoia aqueles que buscam oportunidades de crescimento, estimulando a diversificação da economia local.

Para essas linhas, alguns itens financiáveis podem ser reformas ou melhorias em instalações comerciais; compra de equipamentos e maquinário; desenvolvimento de estratégias de marketing e branding; treinamento e capacitação da equipe de funcionários; aquisição de estoque produtos; investimento em tecnologia e sistemas de ponto de venda; desenvolvimento de um website ou plataforma de comércio eletrônico; atividades de divulgação e promoção para atrair clientes locais.

“A ideia é criar um ambiente favorável aos negócios em Presidente Kennedy e permitir a disponibilidade dos recursos específicos, juntamente com um atendimento personalizado, que reflete nosso compromisso com a expansão e a prosperidade da comunidade empresarial do município”, ressaltou a gerente de Negócios do Bandes, Raisa Coelho.

O atendimento é feito na Sala do Empreendedor, todas as quartas-feiras, a partir das 9h30, pela gerente de Negócios, a fim de fornecer orientações sobre como acessar as linhas de financiamento do Fundesul Presidente Kennedy.

Fundesul Presidente Kennedy

Desenhadas com as melhores condições operacionais do País, as linhas de financiamento são voltadas especificamente para os objetivos de desenvolvimento na região. A ação de atendimento e orientação é alinhada com a Prefeitura de Presidente Kennedy e fruto de discussões para a melhoria do acesso aos recursos, que totalizam R$ 50 milhões.

O objetivo do Fundesul Presidente Kennedy é apoiar projetos de investimentos que resultem, direta ou indiretamente, na geração de empregos e renda. O Fundo opera com recursos do município oriundos de royalties de petróleo para investimentos, como compra de máquinas, equipamentos, instalações, móveis, utensílios, implementos agrícolas e capital de giro (insumos, matérias-primas, mercadorias e serviços).

Serviço

Atendimento para linhas de financiamento Fundesul Presidente Kennedy

Data: todas as quartas-feiras

Horário: das 9h30 às 13h

Local: Sala do Empreendedor

Endereço: Rua Átila Vivácqua, n° 79, Centro, Presidente Kennedy, Espírito Santo.

Condições Operacionais:

Empreendimentos locais

Valor financiado: até R$ 5 milhões

Taxa de juros: 5,5% ao ano ou taxa Selic

Prazo total: até 144 meses com até 48 meses de carência

Microcrédito

Valor financiado: até R$ 50 mil

Taxa de juros: 4,5% ao ano ou taxa Selic

Prazo total: até 60 meses com até 18 meses de carência

Informações sobre linhas de financiamento:

www.bandes.com.br/credito