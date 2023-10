Fundesul Presidente Kennedy lança linha de crédito para atrair investimentos

A atração de investimentos e a implementação de iniciativas voltadas para atrair novos negócios são essenciais para o fortalecimento econômico e na vitalidade de qualquer região. Essas estratégias não apenas geram empregos e renda localmente, mas também promovem o intercâmbio de conhecimento, inovação e expansão tecnológica.

Nesse sentido, o Fundesul Presidente Kennedy amplia seu compromisso com o desenvolvimento regional equilibrado por meio da linha de financiamento “Novos Investimentos”, que dispõe de R$ 20 milhões para atrair empreendimentos ao município.

A linha busca estimular a diversificação econômica e o crescimento contínuo da região, sendo uma ferramenta estratégica para atrair investidores e novos empreendimentos que contribuirão para o avanço econômico sustentável de Presidente Kennedy.

Dessa forma, o Fundesul oferece suporte financeiro para diversas etapas importantes do estabelecimento de novos negócios. Desde a aquisição de equipamentos até a contratação inicial de funcionários e outras despesas essenciais, essa linha foi concebida para facilitar a entrada de investidores no mercado local, promovendo um ambiente de negócios próspero e dinâmico.

Raisa Coelho, gerente de Negócios do Bandes, que é responsável pelo atendimento do Fundo na Sala do Empreendedor, ressalta a importância da linha: “Esta linha de financiamento representa um convite aberto às empresas que desejam contribuir para o crescimento de Presidente Kennedy. Estamos comprometidos em fornecer um suporte abrangente e orientação personalizada para aqueles que veem a região como um campo fértil para seus empreendimentos”.

Fundesul Presidente Kennedy

Desenhadas com as melhores condições operacionais do País, as linhas de financiamento são voltadas especificamente para os objetivos de desenvolvimento na região. A ação de atendimento e orientação é alinhada com a Prefeitura de Presidente Kennedy e fruto de discussões para a melhoria do acesso aos recursos, que totalizam R$ 50 milhões.

O objetivo do Fundesul Presidente Kennedy é apoiar projetos de investimentos que resultem, direta ou indiretamente, na geração de empregos e renda. O Fundo opera com recursos do município, oriundos de royalties de petróleo, para investimentos, como compra de máquinas, equipamentos, instalações, móveis, utensílios, implementos agrícolas e capital de giro (insumos, matérias-primas, mercadorias e serviços).

Serviço:

Atendimento para linhas de financiamento Fundesul Presidente Kennedy

Data: todas as quartas-feiras

Horário: das 9h30 às 13h

Local: Sala do Empreendedor

Endereço: Rua Átila Vivácqua, n° 79, Centro, Presidente Kennedy, Espírito Santo.

Condições Operacionais:

Novos Investimentos

Valor financiado: até R$ 20 milhões

Taxa de juros: 5,5% ao ano ou taxa Selic

Prazo total: até 240 meses com 60 de carência

Informações sobre linhas de financiamento:

www.bandes.com.br/credito