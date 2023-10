Gilson Daniel se coloca como o deputado federal do Caparaó

Durante a visita do governador Renato Casagrande a Ibitirama, Iúna e Irupi, na região do Caparaó, na sexta-feira (29), ele teve, ao seu lado, o tempo todo, o deputado federal Gilson Daniel. O parlamentar tem forte ligação com a região, já que foi criado em Ibitirama e tem residência em Irupi. Além disso, há poucos dias atrás, inaugurou um escritório de atendimento ao público em Iúna.

Diante disso, em entrevista ao Aqui Notícias, ele fez questão de afirmar que, “agora, o Caparaó tem um deputado federal”. “Eu tenho uma relação muito forte com o Caparaó, onde tenho moradia, inclusive”, ressalta. Além disso, Gilson Daniel teve mais de 17 mil votos na região e mais de 4 mil votos em Iúna.

Para ele, a instalação do escritório é um gesto de gratidão ao povo do Caparaó e que o deixa mais próximo das lideranças e eleitores. “Fiz uma relação muito grande com prefeitos da região e o meu maior número de emendas foram alocadas aqui”, destaca. “Vou fazer um trabalho, para que o Caparaó não tenha apenas um representante, mas uma atuação para realizar muito e melhorar a vida de quem mora na região”, completa.

Deputado federal quer trabalhar com municípios

O deputado federal afirma que, juntos com os prefeitos, quer trabalhar para que todos os municípios avancem em políticas públicas. “E estamos avançando muito em infraestrutura, com as obras trazidas pelo Governo do Estado, como a Estrada Parque”, enfatiza. “Com isso, vamos trabalhar o turismo e fazer com que o capixaba e os brasileiros conheçam as belezas que temos aqui no Caparaó”, complementa.

O deputado federal Gilson Daniel, como sempre faz questão de relatar, foi criado na zona rural de Ibitirama e tem uma propriedade rural em Irupi, onde construiu uma casa para passar os finais de semana. E, agora, conta com o escritório em Iúna, onde os eleitores poderão ser atendidos por uma equipe em suas demandas e reivindicações.