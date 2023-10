Governador garante pacote de obras de R$ 35 milhões para Itapemirim

O Município de Itapemirim, no litoral Sul do Espírito Santo, está prestes a receber uma importante ajuda do Governo do Estado para execução de um pacote de obras de infraestrutura. Essa excelente notícia foi recebida pelo Prefeito do município, Dr. Antônio Rocha, em audiência com o Governador do Estado, Renato Casagrande, e o Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, o Deputado Marcelo Santos, nesta quarta-feira (04), no Palácio Anchieta, em Vitória.

“São obras importantes que vão melhorar a mobilidade urbana e gerar mais qualidade de vida para a nossa população”, destacou o Prefeito enfatizando que o investimento será de aproximadamente R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais).

Algumas das obras previstas são:

– Conclusão do Contorno de Itaipava – investimento de mais de 8 milhões de reais;

– Calçada cidadã entre Itaoca e Itaipava;

– Alça do Contorno;

– Pavimentação do acesso ao Monumento Natural “O Frade e a Freira”;

– E o recapeamento asfáltico da rodovia, desde o Hospital até o Parque de Exposição, passando também pela rua que vai da rotatória até a ponte velha, na Vila do Itapemirim.

O Prefeito destacou ainda que essas são obras que vão impactar diretamente a vida dos moradores, em especial de Itaoca e Itaipava, que clamam por isso há muitos anos. “Muito obrigado governador, Casagrande, e a nossa gratidão também ao nosso Presidente da ALES, Deputado Marcelo Santos, que tanto se empenhou para que essas obras saíssem do papel”, concluiu.