Guaçuí: projeto para expansão da Santa Casa é apresentado em Brasília

Buscando melhorar o atendimento na região do Caparaó, o administrador da Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí, Denis Vaz, se reuniu com os deputados da Bancada Federal Capixaba, nesta terça-feira (17), em Brasília.

O objetivo é viabilizar recursos para a ampliação de leitos e melhoria da estrutura física da instituição.

Atualmente o município possui um pronto-socorro, que atende a 12 municípios. Segundo Vaz, a unidade é porta aberta para o Sistema Móvel de Urgência (Samu) e conta com ortopedista de plantão, dois médicos clínicos, mais um médico cirurgião. Apesar da estrutura, o espaço ainda não é suficiente para atender a demanda local.

“O nosso pleito é a construção inicial de um Pronto Atendimento para a região, visto que a Santa Casa não tem um Pronto Atendimento dela. A estrutura física que está lá, ela já é cedida pelo município. A gente faz a gestão desse Pronto Atendimento. É um estrutura antiga, onde a gente tem cerca de 20 leitos e mais cinco salas de estabilização. A gente precisa aumentar, urgentemente isso”, ressaltou.

Atendimento

Foto: Divulgação | Santa Casa

A Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí atende todos os municípios do Caparaó. Com 20 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), a instituição ainda oferece mais de 100 vagas de hemodiálise, cerca de 350 internações e 83 leitos destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

“A Santa Casa vem se desenvolvendo, com o Governo do Estado, e vem fazendo a gestão da antiga Rede Cuidar, que é do Estado, agora o nome é Saúde Fácil, onde ela oferta mais de 1.500 procedimentos de consultas e mais de 1.700 exames. Só neste mês, a Santa Casa está disponibilizando mais de 1.500 mamografias”, ressaltou Vaz.