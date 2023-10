Hoje é dia de Saltz Festival em Cachoeiro! Evento promete noite épica

Tudo pronto para a noite desta quarta-feira (11), para a noite épica do Saltz Festival em Cachoeiro de Itapemirim! O evento acontece no Parque de Exposições, no bairro Aeroporto, e terá uma seleção incrível de artistas do Trap nacional.

O Saltz Festival está preparado para ser uma celebração da música em sua forma mais pura. As atrações confirmadas são: Poze do Rodo, Orochi, Chefin, Borges, Bielzin, DJ Byano e DJ Wesley Santos.

Essa combinação de talentos promete criar um ambiente de festa e celebração, onde a música é a grande protagonista. Os fãs podem esperar uma noite repleta de batidas envolventes, rimas afiadas e músicas cativantes.

Serviço

Saltz Festival

Data: 11 de Outubro (Véspera de Feriado) a partir das 21h

11 de Outubro (Véspera de Feriado) a partir das 21h Local: Parque de Exposições de Cachoeiro de Itapemirim

Parque de Exposições de Cachoeiro de Itapemirim Ingressos: https://www.zig.tickets/eventos/saltz-festival

https://www.zig.tickets/eventos/saltz-festival Pontos de Vendas Físicos: Place Tech – Shopping sul, 2° piso (Cachoeiro), LBA Store – Av. Beira-Rio, 373 – Guandú (Cachoeiro)