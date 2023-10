Homem com mandado de prisão é detido pela PM em Rio Novo do Sul

A Polícia Militar (PM) prendeu, na última sexta-feira (27), em Rio Novo do Sul, um homem com mandado de prisão pelo crime de violência doméstica.

Segundo informações da corporação, na tarde de sexta-feira, policiais militares da radiopatrulha da 9ª Cia Independente, durante patrulhamento na localidade de Santa Rita, zona rural de Rio Novo do Sul, avistaram um indivíduo suspeito.

Ao realizar a abordagem e por meio de consulta ao sistema, os policiais verificaram que havia uma ordem de prisão pelo crime de violência doméstica, emitida pela 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim.

O detido foi encaminhado à autoridade de plantão do Departamento de Polícia Judiciária de Itapemirim.

