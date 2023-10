Homem com mandado de prisão em aberto é preso pela PC em Guaçuí

Durante uma ação realizada pela Polícia Civil (PC), na última sexta-feira (6), em cumprimento a um mandado de prisão preventiva contra um homem de 30 anos, apontado com um dos traficantes mais atuantes no bairro São Miguel, em Guaçuí.

De acordo com a PC, o suspeito já vinha sendo investigado já alguns meses pelo Setor de Investigação da Delegacia de Polícia de Guaçuí. Buscas já tinham sido feitas em locais, onde ele guardava as drogas, e foram encontradas grande quantidade de maconha, crack e haxixe.

Com o avanço das investigações, foram instaurados dois inquéritos policiais, e com todas as provas obtidas foi solicitada a prisão preventiva do acusado.

O homem foi preso perto do Colégio Caic por policiais civis e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.

