Jovem morre afogado em rio após salvar namorada em Jerônimo Monteiro

Um jovem morreu afogado na tarde do último domingo (8), após tentar salvar a namorada que estava se afogando na cachoeira rio Norte, na localidade de Santa Joana, em Jerônimo Monteiro.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), os militares foram acionados pelo Copom do 3º Batalhão da Polícia Militar (BPM), para deslocarem até “prainha”, onde já se encontrava a guarnição do Bombeiro Militar (BM), tendo localizado o corpo de Isac de Oliveira Nascimento, de 22 anos.

Segundo informações de populares, por volta das 13h, um grupo de pessoas foram se banhar no rio, quando o casal entrou no rio e, ao se aproximarem de uma pequena cachoeira naquele mesmo local, caíram em buraco com a profundidade aproximada de 4 metros.

Alguns homens conseguiram retirar a mulher, de 19 anos, mas Isac de Oliveira não foi localizado. A equipe do Samu esteve no local e socorreu a jovem para o pronto socorro de Jerônimo Monteiro, onde recebeu alta hospitalar e passa bem.

Após várias tentativas, o corpo de bombeiros localizou a vítima já sem vida. A perícia foi acionada e o corpo conduzindo para o Departamento Médico Legal (DML) de Cachoeiro de Itapemirim.

Leia também:

Detento morre após ser baleado dentro de presídio em Cachoeiro

Mulher é ameaçada com facão pelo próprio companheiro em Atílio Vivácqua