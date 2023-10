Homem é esfaqueado dentro de um bar no centro de Muniz Freire

Na noite da última quarta-feira (18), policiais militares foram acionados para verificar a informação de que um homem tinha sido ferido por golpes de arma branca em um bar localizado no Centro de Muniz Freire, no Sul do Espírito Santo.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a equipe foi ao local, juntamente com o Samu, e visualizaram o homem, de 34 anos, ferido, sentado no fundo do bar. Enquanto a vítima era atendida pela equipe do Samu, pessoas informaram que dois homens, que são respectivamente tio e primo da vítima, teriam a agredido fisicamente com chutes, socos e facadas.

No local, há uma câmera de vídeomonitoramento que filmou o momento em que a vítima está sentada em uma cadeira, e em que pai e filho chegam em um veículo e ficam bebendo em frente ao balcão por cerca de 15 a 20 minutos. Em um dado momento, a vítima vai para o fundo do bar, onde a câmera não tem acesso. O tio da vítima arremessa uma bebida no sobrinho. Em ato contínuo, o primo da vítima desfere um chute e soco no homem, não sendo possível visualizar as outras agressões.

A vítima foi encaminhada pelo Samu à Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Com ajuda dos policiais civis, os militares realizaram o patrulhamento em Muniz Freire em possíveis endereços onde os suspeitos poderiam estar, mas eles não foram localizados.