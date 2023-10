Polícia prende investigado por adulteração da placa de motocicleta no ES

A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Aracruz, prendeu, nesta quinta-feira (19), também no município de Aracruz, um homem de 21 anos investigado por “clonar” a placa de uma motocicleta.

De acordo com a PC, as investigações iniciaram-se após a Divisão Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), receber uma denúncia na última quarta-feira (18), informando a existência de uma motocicleta com sinais de identificação clonados e com origem ilícita.

Com apoio de informações recebidas por meio das redes sociais e de sistemas de videomonitoramento da Central Integrada de Segurança e Inteligência (CISI) de Aracruz, a equipe policial conseguiu identificar os locais por onde o suspeito transitava com a moto.

Um dos locais indicados em averiguação foi um depósito, localizado no bairro Segatto, onde foram localizados o investigado e a motocicleta adulterada. O suspeito chegou a informar que tinha a documentação do veículo em sua residência.

Na residência do suspeito não foi localizada a documentação. Além disso, no imóvel, foram apreendidos um simulacro de arma de fogo, uma porção de substância aparentando ser cocaína e diversos pinos para acondicionamento de droga vazios. Em análise, foi possível constatar que a placa estava adulterada, assim como o chassi e o número do motor.

O suspeito já tinha passagem pela polícia, após ser apreendido quando adolescente pelo crime de homicídio. O detido foi conduzido ao plantão da 13ª Delegacia Regional (DR) de Aracruz, e a motocicleta apreendida encontra-se no pátio da mesma delegacia.