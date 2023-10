Homem é morto a tiros dentro de casa no bairro Monte Cristo em Cachoeiro

Um homem ainda não identificado foi morto a tiros na noite da última terça-feira (17) dentro da própria casa no bairro Monte Cristo, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), um homem que morava no segundo andar disse que, por volta das 22h30, ouviu disparos de arma de fogo e, ao descer para deixar o lixo na rua na manhã desta terça-feira (17), percebeu que o portão pequeno da casa estava aberto e que a porta da casa debaixo estava entreaberta. Neste momento, viu, entre a abertura da porta, um indivíduo caído e com sangue ao redor do corpo. Imediatamente, ele acionou o Ciodes.

No imóvel havia algumas munições, pedras de crack e uma bucha de maconha. A Polícia Civil foi acionada e, quando a equipe chegou ao local, uma ambulância do Samu já estava prestando atendimento ao indivíduo, de 29 anos, que não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no local.