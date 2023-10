Homem é preso após dirigir bêbado e bater o carro em Mimoso do Sul

Um homem acabou sendo preso na madrugada deste sábado (7), após bater com o carro em uma caçamba de entulho que estava em uma rua no Centro de Mimoso do Sul.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), os militares estavam dentro da unidade policial na região quando ouviram um barulho forte vindo da Rua Presidente Vargas, no Centro. Após chegarem no local, os policiais avistaram um carro batido na caçamba de entulho.

Ao olharem dentro do veículo, um homem estava inconsciente e tinha alguns ferimentos. Foi constatado sinais de embriaguez e o motorista negou fazer o teste do bafômetro. O condutor começou a ficar agressivo e a gritar com os policiais, que precisou dar voz de prisão. Foi realizado verificações no veículo que apresentou infrações.

O homem foi conduzido a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde ficará a disposição da justiça.