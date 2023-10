Homem é preso com duas armas de fogo em Jerônimo Monteiro

Na noite desta sexta-feira (27), por volta das 21h24, os policiais militares do 3º Batalhão prosseguiram à Zona Rural de Jerônimo Monteiro, próximo à localidade “Sítio dos Crioulos”, onde após denúncias anônimas de disparos de arma de fogo, conseguiram localizar e deter um homem de 62 anos e apreender duas armas, munições, pólvora, dinheiro e outros materiais durante as buscas.

A denúncia descrevia que um homem em um veículo modelo Gol teria estacionado e em seguida começou a efetuar os disparos. O suspeito foi localizado e encontrado com R$2.708,00 e um aparelho celular, no entanto em cima da mesa em sua residência, foram localizados dois revólveres calibre 38, sendo um marca Colt com seis cápsulas deflagradas no tambor e o outro revólver da marca Taurus com quatro cápsulas deflagradas no tambor. No chão por baixo da mesa localizaram outras seis cápsulas calibre 38 também deflagradas.

Já no veículo, localizaram duas munições calibre 38 intactas, oito cápsulas deflagradas e quatro frascos contendo pólvora. O suspeito informou que possui registro somente de uma das armas e que no momento em questão, flagrou pessoas tentando adentrar em seu lote. Foi então que efetuou dois disparos para o alto no intuito de espantar os invasores. Após o flagrante, o suspeito foi conduzido à 6ª Delegacia Regional de Alegre.