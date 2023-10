Homem rouba bebedouro de igreja, vende e comprador devolve

Dois homens, um de 25 e outro de 24 anos, foram presos no último sábado (28) acusados de terem participado do furto de um bebedouro de uma igreja em Apiacá, região Sul do Espírito Santo.

De acordo com informações da Polícia Militar, ao chegarem ao local, fiéis da igreja se deram conta de que umas das janelas estava arrombada e notaram ausência do objeto porém um rapaz identificado como Daniel Silva Rodrigues, conhecido como “Paco” o trouxe devolta ao templo e disse que comprou de uma pessoa na noite anterior por R$ 20,00, mesmo sem saber que se tratava de produto de furto.

A polícia então foi capaz de identificar o autor do crime, cometido apenas para saciar o vício em drogas E assim, conseguiu apurar que Vitor Brasil Rocha agiu com ajuda do vizinho, Luis Carlos Felix Junior, tanto na subtração do objeto quanto no compatilhamento dos cigarros de maconha, oriundos da venda.

Os dois suspeitos foram encaminhados para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro para as devidas justificativas junto as autoridades.